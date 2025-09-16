La denuncia di una cittadina di Montesilvano | Gattini appena nati abbandonati in un bidone della spazzatura
Nuovo grave episodio nel Pescarese riguardante il maltrattamento di animali. Una cittadina di Montesilvano, infatti, ha denunciato sui social l'abbandono da parte di ignoti di alcuni gattini neri appena nati in un bidone dell'immondizia. La donna casualmente si è accorta della presenza dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
