La denuncia della Lega del Cane | Degrado e rifIuti davanti l' ex canile di via Raiale FOTO

L'ex canile di via Raiale, chiuso ormai da quasi due anni, è nel degrado assoluto trasformato in una discarica abusiva di rifiuti. A denunciare la situazione è la Lega del Cane di Pescara che ha postato sulla sua pagina Facebook ufficiale le foto che mostrano cumuli di rifiuti davanti l'ingresso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: denuncia - lega

“Gay pride con i soldi delle manifestazioni scolastiche”. La denuncia della Lega

La denuncia di Fattore (Lega): "Alanno ancora senza piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche"

La Lega denuncia le spese folli di Gualteri: “Stanzia 41 milioni per il Gabinetto, ma i soldi per l’illuminazione non ci sono”

La candidata della Lega nella circoscrizione centrale rilancia la sfida: ricorda l’amarezza di quattro anni fa, punta sul patto con Salvini e denuncia la marginalità di Catanzaro - facebook.com Vai su Facebook

Folle pista ciclabile ai Parioli, la denuncia di Daniele #Giannini: “Uno scempio, tolgono parcheggi e aumentano il traffico” #roma #lega #9settembre #iltempoquotidiano - X Vai su X

La denuncia della Lega del Cane: Degrado e rifIuti davanti l'ex canile di via Raiale [FOTO]; Canile via Raiale degrado; Vasto, Terminal bus nel degrado: la Lega attacca l’amministrazione.

Cuccioli di cinghiali investiti e ammazzati per “gioco”. La denuncia della Lega Nazionale per la difesa del cane: “Raccapricciante, non è goliardia, è crimine” - In un video due uomini sono stati immortalati a bordo di un’auto, divertiti mentre investono cuccioli di cinghiale. Riporta ilfattoquotidiano.it

Lega il cane con il guinzaglio all'auto e ogni giorno lo trascina in giro per la città: «Sotto l'acquazzone o a 40 gradi, è disumano» - Inizia così la denuncia, pubblicata sui social, dall'associazione “Guerrieri con la Coda – Protezione Animali ... Si legge su leggo.it