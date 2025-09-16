La denuncia del Sudd Cobas | Violenta aggressione agli operai in sciopero a Montemurlo

MONTEMURLO – Violenta aggressione gli operai in sciopero di un’azienda di Montemurlo, l’Alba Srl. A denunciarlo è il sindacato Sudd Cobas. “La titolare della fabbrica che distrugge i gazebi del presidio sindacale e prende a pugni e calci gli operai. Poi una macchina con dentro persone arrivate per picchiare gli operai dell’Alba Srl in sciopero a difesa dei loro posti di lavoro e dei loro diritti. Un lavoratore è rimasto a terra dopo essere stato colpito più volte. L’hanno dovuto portare via in ambulanza. Ad un anno dall’assalto a bastonate al presidio di Seano, ancora scene di violenza contro chi esercita il diritto di sciopero – dice il sindacato, che ha diffuso anche un video – Gli operai presi a cazzotti non lavorano per una confezione cinese, ma cuciono e stirano capi di abbigliamento di importanti brand della moda, quelli che in negozio arrivano a costare quanto un loro stipendio”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it