A pochi giorni dall’anniversario d’indipendenza indonesiana in tutto il paese sono comparse bandiere Jolly Roger con un cappello di paglia, in riferimento al celebre manga giapponese One Piece, realizzato dal fumettista Eiichir? Oda. La bandiera è il vessillo della ciurma di Luffy – il protagonista dell’anime –, e simboleggia libertà, amicizia, e resistenza all’oppressione. Il vicepresidente della Camera Sufi Dasco Ahmad ha espresso la sua preoccupazione nei confronti di tale gesto ritenendolo un segnale di un “movimento sistematico” più ampio e « una minaccia all’unità nazionale, un tentativo coordinato di dividere la nazione ». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La cultura pop, e l’iconografia delle proteste del ventunesimo secolo