La crisi idrica è una minaccia anche per il diritto allo studio
L’Italia si prepara ad affrontare un nuovo anticiclone subtropicale che, fino all’inizio della prossima settimana, porterà le temperature ben oltre la media del periodo. L’estate meteorologica è finita il 31 agosto, ma il caldo è ancora tra noi: una diretta conseguenza del cambiamento climatico di origine antropica. In molte aree del Sud Italia il termometro segnerà più di trenta gradi, aggravando una crisi idrica che in certi territori è ormai diventata strutturale. Stando all’ultimo bollettino settimanale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), tutti i distretti idrografici dell’Italia centro-meridionale stanno attualmente vivendo una condizione di severità idrica media (Sardegna, Appennino Centrale, Appennino meridionale) o alta (Sicilia). 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In Prefettura il punto sulla crisi idrica nella provincia di Benevento
Lotta alla crisi idrica: il commissario nazionale Dell’Acqua incontra i vertici Sasi a Lanciano
Senza acqua per 13 ore al giorno: è crisi idrica a Bassano mentre il Comune annaffia i giardini
Crisi idrica, altra giornata di passione: "Così a rischio l'anno scolastico"
Crisi idrica, agricola e politica, M5s: Chiediamo risposte concrete Alessia Araneo e Viviana Verri: Il potere negoziale dei singoli in maggioranza, evidentemente, è prioritario rispetto all'interesse a fronteggiare situazioni critiche
A Teheran è stato indetto un giorno festivo per risparmiare acqua - In tutta la provincia di Teheran, la capitale dell’Iran, mercoledì 23 luglio è stato dichiarato in via eccezionale un giorno festivo per risparmiare acqua. Scrive ilpost.it
Crisi idrica, prelievi da Gerosa: «Si parte entro l’estate 2026» - «L’inverno e la primavera scorsi hanno avuto un sussulto di normalità climatica – spiega - Riporta corriereadriatico.it