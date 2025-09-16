La crisi idrica è una minaccia anche per il diritto allo studio

L’Italia si prepara ad affrontare un nuovo anticiclone subtropicale che, fino all’inizio della prossima settimana, porterà le temperature ben oltre la media del periodo. L’estate meteorologica è finita il 31 agosto, ma il caldo è ancora tra noi: una diretta conseguenza del cambiamento climatico di origine antropica. In molte aree del Sud Italia il termometro segnerà più di trenta gradi, aggravando una crisi idrica che in certi territori è ormai diventata strutturale. Stando all’ultimo bollettino settimanale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), tutti i distretti idrografici dell’Italia centro-meridionale stanno attualmente vivendo una condizione di severità idrica media (Sardegna, Appennino Centrale, Appennino meridionale) o alta (Sicilia). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

