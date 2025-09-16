la crisi della Bosnia | le manovre dei serbi di Milorad Dodik ma anche di Orban Erdogan Trump e Putin

Forse per via delle distrazioni causate da altri scenari di crisi, i Balcani sembrano essere scomparsi dal discorso pubblico mainstream italiano. Eppure, questa tanto tormentata regione europea è una delle più importanti per la stabilità e il futuro del Vecchio Continente: da un lato, rappresentando una sorta di ventre molle dell’Europa, la penisola balcanica si presta a essere uno dei tasselli di quel Grande Gioco tra Potenze mondiali (Stati Uniti, Russia e Cina in primis) nel quale cercano di inserirsi anche altri attori regionali di indubbio peso ( come la Turchia ) o che una certa influenza nella regione vorrebbero ritagliarsi ( come l’Ungheria ). 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - la crisi della Bosnia: le manovre dei serbi di Milorad Dodik ma anche di Orban, Erdogan, Trump e Putin

In questa notizia si parla di: crisi - bosnia

Serbia e Bosnia ai ferri corti per una nuova crisi diplomatica: sospesa la cooperazione militare dopo lo sgarbo del ministro serbo

Bosniaci alla scoperta del Barattiere! Le attività di recupero, tutela e valorizzazione dei meloni immaturi pugliesi, in particolare del 'Barattiere', sono state presentate come caso studio di successo del progetto BiodiverSO a due delegazioni di sindaci funzionari - facebook.com Vai su Facebook

Serbia e Bosnia, le manifestazioni studentesche e una polveriera pronta a esplodere; Con l'assenso di Mosca, i serbi di Bosnia riaprono il caso Dayton; ECONOMIA: I paesi ex jugoslavi, tra crisi e potenzialità inespresse.

Nell’entità serba della Bosnia Erzegovina sono state indette elezioni anticipate per sostituire Milorad Dodik, rimosso per una condanna - La Commissione elettorale centrale della Bosnia Erzegovina ha indetto elezioni anticipate nella Republika Srpska, una delle due entità in cui è suddiviso il paese, quella abitata a grande maggioranza ... ilpost.it scrive

Dodik, appello per il 'no' al referendum e boicottaggio voto - bosnicao Milorad Dodik, che è presidente della Republika Srpska (RS), l'entità a maggioranza serba della Bosnia- Lo riporta ansa.it