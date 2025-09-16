Sono lontani i tempi in cui la crescita italiana trainava l’Europa. Eppure di anni ne sono passati pochi, ma il governo Meloni oggi ha ben poco da festeggiare. Dalla crescita record del post-pandemia, con le destre si è passati a essere in coda tra i Paesi del G20. Un problema non di poco conto, soprattutto in vista di una manovra che per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sarà tutt’altro che facile, tra spese forzate in armi e richieste degli alleati di governo, dal taglio dell’Irpef alla rottamazione. L’Ocse testimonia una crescita del Pil nell’area del G20 dello 0,9% nel secondo trimestre del 2025. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La crescita italiana al palo: siamo tra i peggiori nel G20