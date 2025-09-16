La corsa a ostacoli di Iliass Da Ponte Lambro a Tokyo | Mio papà va in cantiere Adesso sarà fiero di me

È un ragazzo di periferia Iliass Aouani, ma allo stesso tempo è cittadino del mondo e soprattutto è italiano. Il maratoneta cresciuto a Ponte Lambro, bronzo ai Mondiali di Tokyo 2025, ha tagliato il traguardo con le mani rivolte al cielo, in segno di rispetto e preghiera rivolta ad Allah, e la bandiera italiana sulle spalle. La sua è una storia di integrazione e di culture che esistono, coesistono e si sposano perfettamente. La medaglia, conquistata nell’anno in cui si è anche laureato campione continentale a Lovanio, "arriva dal nulla, dalle case popolari di Ponte Lambro – ha detto all’arrivo - e spero che la mia storia sia di ispirazione per tutti: quando ci credi abbastanza, i sogni si possono realizzare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

