La corsa a ostacoli di Iliass Da Ponte Lambro a Tokyo | Mio papà va in cantiere Adesso sarà fiero di me
È un ragazzo di periferia Iliass Aouani, ma allo stesso tempo è cittadino del mondo e soprattutto è italiano. Il maratoneta cresciuto a Ponte Lambro, bronzo ai Mondiali di Tokyo 2025, ha tagliato il traguardo con le mani rivolte al cielo, in segno di rispetto e preghiera rivolta ad Allah, e la bandiera italiana sulle spalle. La sua è una storia di integrazione e di culture che esistono, coesistono e si sposano perfettamente. La medaglia, conquistata nell’anno in cui si è anche laureato campione continentale a Lovanio, "arriva dal nulla, dalle case popolari di Ponte Lambro – ha detto all’arrivo - e spero che la mia storia sia di ispirazione per tutti: quando ci credi abbastanza, i sogni si possono realizzare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La corsa a ostacoli di Iliass. Da Ponte Lambro a Tokyo: Mio papà va in cantiere. Adesso sarà fiero di me; Mondiali Atletica, medaglia azzurra con Aouani, bronzo nella maratona e show; Iliass Aouani, il maratoneta ingegnere: dalle case popolari di Ponte Lambro al bronzo ai Mondiali di Tokyo.
Iliass aouani conquista il bronzo nella maratona ai mondiali di tokyo 2025: la sua corsa tra difficoltà e speranze - La medaglia di bronzo di iliass aouani nella maratona mondiale a Tokyo celebra la sua determinazione e il superamento di difficoltà fisiche e personali per un successo storico nell’atletica italiana ... Riporta gaeta.it
Iliass Aouani, il maratoneta ingegnere: dalle case popolari di Ponte Lambro al bronzo ai Mondiali di Tokyo - Nato in Marocco nel 1995, cresciuto nella periferia di Milano e laureatosi (due volte) negli Stati Uniti, l’atleta 30enne racconta la sua favola e dedica la medaglia al papà che lavora in cantiere: “S ... Secondo msn.com