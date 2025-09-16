La comunità Hare Krishna che vive tra boschi della Liguria dove mangiare è un rituale pieno di regole

Gamberorosso.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Goloka Ecofarm di Pontinvrea spiritualità, sostenibilità e cibo vegetariano si intrecciano, tra il tempio, l’orto e il ristorante Govinda. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

la comunit224 hare krishna che vive tra boschi della liguria dove mangiare 232 un rituale pieno di regole

© Gamberorosso.it - La comunità Hare Krishna che vive tra boschi della Liguria, dove mangiare è un rituale pieno di regole

In questa notizia si parla di: comunit - hare

Cerca Video su questo argomento: Comunit224 Hare Krishna Vive