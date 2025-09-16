La Commissione europea annuncia un pacchetto di misure contro Tel Aviv

Mentre prosegue l’ offensiva dell’Idf sulla città di Gaza e continua a salire il bilancio delle vittime civili, la Commissione europea si appresta a adottare un pacchetto di misure contro Israele. Lo ha annunciato Paula Pinho, portavoce dell’esecutivo comunitario. I provvedimenti saranno presentati domani 17 settembre in conferenza stampa da Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e dal commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic. Tra le misure attese per la situazione nella Striscia c’è anche la sospensione della parte commerciale dell’a ccordo di associazione Ue-Israele, entrato in vigore nel giugno 2000. 🔗 Leggi su Lettera43.it

