La Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo in visita al Parmigiano Reggiano
Una delegazione della Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (AGRI) del Parlamento europeo ha fatto tappa oggi a Reggio Emilia nell’ambito della missione in Italia (15-17 settembre) dedicata all’incontro con alcuni degli attori principali della filiera agroalimentare del Paese e con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Confagricoltura Arezzo: da Commissione UE un attacco al futuro dell’agricoltura
Cerreto (Commissione agricoltura): “Sul tabacco accordo storico, garantisce futuro a imprese e
“Von der Leyen vuole smantellare l’agricoltura europea. Ma non staremo a guardare”. Coldiretti attacca la Commissione Ue
La Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ha visitato il Centro Ricerche dell’Ente Nazionale Risi apprezzandone il lavoro svolto e l’elevata qualità del riso italiano. Il gruppo era coordinato dall’onorevole Carlo Fidanza. - facebook.com Vai su Facebook
Agricoltura, programmazione, acqua. @pierolacorazza: Cicala in Commissione Il Capogruppo del Pd: Gli agricoltori, o meglio le loro colture, non bevono parole. Chiesti trasparenza e dati consolidando nostra proposta di legge per un Osservatorio idrico https:/ - X Vai su X
Pac, Parlamento Ue pronto a migliorare il testo della riforma Ocm - L'8 settembre scorso la Commissione Agricoltura ha proposto emendamenti a maggior tutela della posizione contrattuale dell'agricoltore all'interno della filiera. Come scrive agronotizie.imagelinenetwork.com
Coldiretti Basilicata:'dal Parlamento Europeo buona notizia per agricoltori' - “La giunta con il presidente Bardi si è preparata per questa prima campanella che segna l’avvio di un nuovo anno scolastico. Si legge su lasiritide.it