La Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo in visita al Parmigiano Reggiano

Una delegazione della Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (AGRI) del Parlamento europeo ha fatto tappa oggi a Reggio Emilia nell’ambito della missione in Italia (15-17 settembre) dedicata all’incontro con alcuni degli attori principali della filiera agroalimentare del Paese e con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it