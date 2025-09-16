La Città dei vivi al Fontana
Dal romanzo di Nicola Lagioia, al Fontana “La città dei vivi“ di Ivonne Capece, dal 13 al 26 novembre. Un delitto scuote Roma: due giovani drogati torturano e uccidono un coetaneo. Il fatto di cronaca (accaduto) diventa metafora per scavare nel buio delle coscienze. Sul rapporto genitori-figli, bellezza e violenza: quanto sappiamo di non sapere sulle vite di coloro che amiamo? Perché diciamo sempre “Ti prego, fa’ che non accada a me” e mai “Ti prego, fa’ che non sia io a farlo”?. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: citt - vivi
Vivi Cagliari a passo sostenibile Nel cuore della città il traffico e il parcheggio possono essere una sfida… ma c’è un modo più bello per scoprire Cagliari: a piedi tra i vicoli storici, in bici lungo le piste ciclabili, con i mezzi pubblici o i servizi di sharing. Fino - facebook.com Vai su Facebook
“La Città dei vivi“ al Fontana - Dal romanzo di Nicola Lagioia, al Fontana “La città dei vivi“ di Ivonne Capece, dal 13 al 26 novembre. Segnala ilgiorno.it