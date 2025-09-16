La Cina minaccia sui chip per ridurre i dazi

Pechino accusa il colosso Nvidia di aver violato le norme antitrust mentre a Madrid i due governi stanno trattando sulle tariffe. Trovato l’accordo su TikTok: la piattaforma finisce sotto il controllo statunitense. L’intesa sarà chiusa venerdì da Trump e Xi. 🔗 Leggi su Laverita.info

