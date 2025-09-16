La chef Antonia Klugmann ospite d’onore sul Lago di Como per Orticolario

Quicomo.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano pochi giorni a Orticolario, l’evento internazionale che celebra il rinnovato rapporto tra uomo e natura, torna dal 2 al 5 ottobre 2025 nella suggestiva cornice di Villa Erba, sul Lago di Como.Il titolo della quindicesima edizione è “Eden” e le protagoniste tematiche sono le piante. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chef - antonia

La chef Antonia Klugmann ospite d’onore sul Lago di Como per Orticolario

La chef Antonia Klugmann ospite d’onore sul Lago di Como per Orticolario; Orticolario 2025 Eden, svelata la nuova edizione: la chef Klugmann ospite d'onore; Da Whoopi Goldberg a Lidia Bastianich, al via oggi Women in Food 2025 Diretta alle 17.30 con le 20 donne....

Orticolario 2025 "Eden", svelata la nuova edizione: la chef Klugmann ospite d'onore - L'evento internazionale, che si terrà dal 2 al 5 ottobre a Villa Erba, sul Lago di Como, avrà come protagoniste le piante alimurgiche. Si legge su gazzetta.it

Masterchef, arriva chef Antonia Klugmann - Per la prima volta la giuria di MasterChef Italia si tinge di rosa. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Chef Antonia Klugmann Ospite