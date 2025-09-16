La chef Antonia Klugmann ospite d’onore sul Lago di Como per Orticolario

Mancano pochi giorni a Orticolario, l’evento internazionale che celebra il rinnovato rapporto tra uomo e natura, torna dal 2 al 5 ottobre 2025 nella suggestiva cornice di Villa Erba, sul Lago di Como.Il titolo della quindicesima edizione è “Eden” e le protagoniste tematiche sono le piante. 🔗 Leggi su Quicomo.it