La casa come specchio dell’anima | l’arte di vivere in ordine
Life&People.it C’è un filo sottile che unisce il nostro spazio interiore al mondo che ci circonda; lo stesso filo che lega un pensiero confuso a una pila di libri mai aperti, un’ansia latente a quel cassetto che non si chiude mai. Forse è per questo che tenere ordine in casa non è un mero esercizio di stile, né una disciplina per maniaci del controllo. È, piuttosto, un atto di cura profonda verso noi stessi, un gesto che aiuta a ritrovare il centro in un mondo sempre più caotico. Non si tratta di riempire scaffali e armadi, ma di fare spazio, di dare a ogni cosa il suo respiro, perché una casa in cui ogni oggetto ha il suo posto non è solo un luogo bello da vedere: è un santuario per la mente, un rifugio dove ritrovare calma e armonia. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
