La Casa Bianca contro il Venezuela che definisce il narcostato E c’è aria di crisi ai Caraibi
È sempre più escalation tra il presidente americano Donald Trump e il dittatore venezuelano Nicolás Maduro nel Mar dei Caraibi.
Usa colpiscono altra barca in Venezuela: per Trump era carica di droga; Venezuela: la Casa Bianca prepara il golpe a sorpresa? L'intelligence teme un’escalation, il precedente cileno preoccupa - Indiscreto; Trump manda le navi al largo del Venezuela. Presto anche 4000 marines.
Venezuela, nuovo raid Usa nel Mar dei Caraibi: cosa c'è dietro alla (presunta) "guerra ai narcos"? - A pochi giorni dal primo intervento, un nuovo attacco statunitense ha preso di mira un’imbarcazione sospettata di traffici ... Riporta ilmessaggero.it
VENEZUELA / I PIANI GOLPISTI DELLA CASA BIANCA - Come se non bastasse, adesso gli Stati Uniti aumentano la pressione nel Mar dei Caraibi e minacciano apertamente il Venezuela. Secondo lavocedellevoci.it