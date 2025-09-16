La carta Pokémon venduta per 4 milioni di dollari | cosa la rende così preziosa

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una carta Pikachu Illustrator valutata PSA 9 è stata venduta su eBay per 4 milioni di dollari. Un prezzo quasi da rercord che si avvicina a quello più alto mai pagato per una carta Pokémon. Il venditore è Scott "smpratte" Pratte, nome abbastanza noto nel settore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carta - venduta

Carta Pokémon rarissima venduta per 4 milioni di dollari, ecco di cosa si tratta

Carta Pokémon rarissima venduta per 4 milioni di dollari, ecco di cosa si tratta - Si tratta di una celebre Pikachu Illustrator come quella acquistata nel 2022 da Logan Paul per una cifra ancora più alta ... Riporta wired.it

Carte Pokemon, venduta all'asta rarissima "Pikachu Illustrator" a 4 milioni di dollari - Leggi su Sky TG24 l'articolo Carte Pokemon, venduta all'asta rarissima 'Pikachu Illustrator' a 4 milioni di dollari ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Carta Pok233mon Venduta 4