La candidata di Toscana Rossa vuole smantellare la bianchezza L’uomo bianco eterosessuale non era abbastanza
La candidata dell’estrema sinistra alla presidenza della Toscana con la lista “Toscana Rossa”, Antonella Bundu, intervenendo al Meeting Internazionale Antirazzista di Cecina, ha indicato l’obiettivo di «smantellare la bianchezza» come «atto politico» e «pratica collettiva e urgente». Lo ha reso noto a quante più persone possibile pubblicando una sintesi del suo discorso sui propri social, in cui avverte che la «bianchezza» è «privilegio» e che «non basta più riconoscere il problema. Bisogna attaccarlo. Smontarlo. Disarticolarlo». Il proclama è stato ripreso e commentato dalla giornalista Francesca Totolo, la quale ha sottolineato che «l’antirazzismo è la più potente arma della sinistra usata per sottometterci, per fiaccarci e per installarci nella testa falsi sensi di colpa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Antonella Bundu è stata vittima di insulti razzisti. A denunciarlo è stata la stessa candidata alle prossime #regionali per Toscana Rossa che, in un post sui propri profili social, ha riferito di essere stata attaccata da alcuni utenti nella sezione commenti di un twe
Insulti razzisti ad Antonella Bundu, la candidata alle regionali in Toscana risponde con una banana. Le offese dopo il posto di un'attivista vicina a CasaPound
La candidata nera di Toscana Rossa! Ma chi è Antonella Bundu? Ispira simpatia, contro la destra ma pure contro il Pd. E forse la sinistra da donne come lei dovrebbe ripartire... Dj di notte mentre lavorava con Oxfam negli anni Ottanta, candidata sindaca di Firenze nel 2019 e peggior nemico del Pd
