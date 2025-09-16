La candidata di Toscana Rossa vuole smantellare la bianchezza L’uomo bianco eterosessuale non era abbastanza

La candidata dell’estrema sinistra alla presidenza della Toscana con la lista “Toscana Rossa”, Antonella Bundu, intervenendo al Meeting Internazionale Antirazzista di Cecina, ha indicato l’obiettivo di «smantellare la bianchezza» come «atto politico» e «pratica collettiva e urgente». Lo ha reso noto a quante più persone possibile pubblicando una sintesi del suo discorso sui propri social, in cui avverte che la «bianchezza» è «privilegio» e che «non basta più riconoscere il problema. Bisogna attaccarlo. Smontarlo. Disarticolarlo». Il proclama è stato ripreso e commentato dalla giornalista Francesca Totolo, la quale ha sottolineato che «l’antirazzismo è la più potente arma della sinistra usata per sottometterci, per fiaccarci e per installarci nella testa falsi sensi di colpa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

