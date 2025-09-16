La campanella elettorale di Valditara nelle Marche
Ha suonato due volte, per il ministro Giuseppe Valditara, la campanella che ieri ha dato il via al nuovo anno scolastico nelle Marche. La prima per decretare l’inizio delle lezioni. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: campanella - elettorale
Reggio Calabria, grande partecipazione per l'apertura della sede elettorale di Mattiani: "la città sta tornando a decollare" - facebook.com Vai su Facebook
La campanella elettorale di Valditara nelle Marche; Il Tar conferma: Lucano escluso dalle regionali; Edizione del 16 settembre 2025.
La campanella elettorale di Valditara nelle Marche - Regionali (Scuola) Ha suonato due volte, per il ministro Giuseppe Valditara, la campanella che ieri ha dato il via al nuovo anno scolastico nelle Marche. Riporta ilmanifesto.it
Ameli (Pd): “La scuola non sia terreno di campagna elettorale” - «È inopportuno che il Ministro Valditara, a pochi giorni dal voto per le elezioni regionali, si presenti presso l’Istituto omnicomprensivo di Montalto ... Segnala picenonews24.it