Le bandiere della Palestina che sventolano sulla passerella, quella della pace affisse sui cancelli, la prima campanella, il minuto di silenzio per le vittime delle guerre all'Ipsia e il tradizionale saluto dei rappresentanti delle istituzioni nelle scuole. Il Villaggio scolastico di Pontedera è tornato ad accogliere, seppur con orari sfalsati in questa prima settimana, gli oltre 6mila studenti che arrivano da tutta la Valdera e non solo. A salutare gli studenti presenti l'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini, l'assessore comunale Francesco Mori e il provveditore Andrea Simonetti.

© Lanazione.it - La campanella a Pontedera: "Spazio di dialogo e lealtà. Dire basta all’indifferenza"