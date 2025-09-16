La campanella a Pontedera | Spazio di dialogo e lealtà Dire basta all’indifferenza
Le bandiere della Palestina che sventolano sulla passerella, quella della pace affisse sui cancelli, la prima campanella, il minuto di silenzio per le vittime delle guerre all’Ipsia e il tradizionale saluto dei rappresentanti delle istituzioni nelle scuole. Il Villaggio scolastico di Pontedera è tornato ad accogliere, seppur con orari sfalsati in questa prima settimana, gli oltre 6mila studenti che arrivano da tutta la Valdera e non solo. A salutare gli studenti presenti l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, l’assessore comunale Francesco Mori e il provveditore Andrea Simonetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: campanella - pontedera
Il primo pensiero, stamani, va alle migliaia di ragazze e ragazzi che tornano a riempire le nostre scuole. È un momento che ogni anno porta con sé emozioni, paure, aspettative, speranze: la prima campanella non segna soltanto l’inizio delle lezioni, ma anche - facebook.com Vai su Facebook
La campanella a Pontedera: Spazio di dialogo e lealtà. Dire basta all’indifferenza.