La borraccia nascosta nella radura contiene 200 grammi di cocaina | uomo nei guai
L'intuito di un carabiniere fuori servizio ha consentito di individuare una borraccia, occultata in una radura a Lido di Spina, al cui interno sono stati trovati 200 grammi di cocaina. La scoperta ha portato all'arresto da parte dei militari del Norm della Compagnia di Comacchio di un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: borraccia - nascosta
L’AI non è (ancora) la nostra migliore amica. E tu come la vivi? L’AI corre veloce: è il tuo asso nella manica o una minaccia nascosta? Ti fidi o ti affidi? Ti prepari? È la grande opportunità? Unisciti al confronto tra chi la studia, chi pensa di governarla, chi la b - facebook.com Vai su Facebook
La borraccia nascosta nella radura contiene 200 grammi di cocaina: uomo nei guai.