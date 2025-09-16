La borraccia nascosta nella radura contiene 200 grammi di cocaina | uomo nei guai

Ferraratoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intuito di un carabiniere fuori servizio ha consentito di individuare una borraccia, occultata in una radura a Lido di Spina, al cui interno sono stati trovati 200 grammi di cocaina. La scoperta ha portato all'arresto da parte dei militari del Norm della Compagnia di Comacchio di un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

