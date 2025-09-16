La battaglia per salvare gli alberi Oltre mille firme e progetti alternativi | Aspettiamo la chiamata del Comune

Ilgiorno.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si ferma la battaglia per salvare gli alberi di via don Sturzo, a Cernusco. Dopo le 1.142 firme contro il taglio per fare posto a una pista ciclabile, gli abitanti del quartiere Tre Torri presentano le alternative: intervento sui marciapiedi con contenimento delle radici, oppure pista ma con la trasformazione della strada a senso unico. Le ipotesi sono state discusse nel corso di un’assemblea - molto partecipata - in biblioteca, la prima opzione è stata quella che è piaciuta di più. "Aspettiamo ancora la convocazione della Giunta", dicono i residenti dopo l’apertura del Comune in aula, alla quale, però, non è ancora seguito un appuntamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la battaglia per salvare gli alberi oltre mille firme e progetti alternativi aspettiamo la chiamata del comune

© Ilgiorno.it - La battaglia per salvare gli alberi. Oltre mille firme e progetti alternativi: "Aspettiamo la chiamata del Comune"

In questa notizia si parla di: battaglia - salvare

Addio alle tavolate, benvenuti pranzi lampo: il nuovo studio Censis racconta come in 24 minuti gli italiani cercano di salvare la convivialità. La battaglia di docenti e ATA per i buoni pasto

India, la battaglia degli attivisti per salvare le spose bambine

La battaglia per salvare il bagolaro. Cento firme e l’appello: non tagliatelo

La battaglia per salvare gli alberi. Oltre mille firme e progetti alternativi: Aspettiamo la chiamata del Comune; A Melegnano non si ferma la battaglia per salvare i tigli nel piazzale delle Associazioni: «Manca il via libera dall’ufficio ecologia»; Alberi abbattuti: non si ferma la battaglia della prof ambientalista.

battaglia salvare alberi oltrePiù alberi in città per ridurre la mortalità da inquinamento - Uno studio su 744 città europee mostra come più alberi in città possano salvare fino a 12. Segnala infobuildenergia.it

Bologna, l'altro fronte della battaglia sul verde. Il Comune: «C'è chi chiede di abbattere gli alberi davanti a casa» - Anna Depietri, responsabile Manutenzione del verde pubblico del Comune: «Dopo le situazioni che si sono create con il clima molti ci chiamano per tagliarli, ma diciamo no». Secondo corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Battaglia Salvare Alberi Oltre