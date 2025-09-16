Non si ferma la battaglia per salvare gli alberi di via don Sturzo, a Cernusco. Dopo le 1.142 firme contro il taglio per fare posto a una pista ciclabile, gli abitanti del quartiere Tre Torri presentano le alternative: intervento sui marciapiedi con contenimento delle radici, oppure pista ma con la trasformazione della strada a senso unico. Le ipotesi sono state discusse nel corso di un’assemblea - molto partecipata - in biblioteca, la prima opzione è stata quella che è piaciuta di più. "Aspettiamo ancora la convocazione della Giunta", dicono i residenti dopo l’apertura del Comune in aula, alla quale, però, non è ancora seguito un appuntamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La battaglia per salvare gli alberi. Oltre mille firme e progetti alternativi: "Aspettiamo la chiamata del Comune"