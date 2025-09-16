La battaglia dei Vigili del fuoco | Carenze di organico croniche La politica chiede aiuto a Roma
Per due volte nell’arco di una settimana i sindacati dei Vigili del fuoco sono scesi in piazza. Lo avevano fatto lunedì scorso davanti al distaccamento di Busto Arsizio e hanno replicato ieri a Varese nei pressi della Prefettura. Con il doppio sit-in di protesta hanno voluto ribadire la richiesta di un incremento di organico per ovviare ad un problema cronico che si trascina da tempo come quello della carenza di personale. Dopo aver proclamato lo scorso luglio lo stato di agitazione non sono giunte le risposte sperate per un comando complesso come quello varesino. Dai rischi antropici e orografici all’alta densità di imprese fino alla rete autostradale tra le più trafficate d’Europa, l’aeroporto intercontinentale di Malpensa e il Jrc di Ispra: un carico di lavoro importante che si aggira intorno ai 10mila interventi annui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
