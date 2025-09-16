Kyle Fletcher | Il match di All Out è il momento più alto della mia carriera Ecco cosa mi dice Don Callis
Kyle Fletcher ha lanciato una sfida ad Adam Page valida per l’ AEW World Championship ad All Out il prossimo 20 settembre. Le parole a Forbes. Il 26enne australiano, già campione TNT, si è lasciato intervistare da Forbes e ha parlato di quello che diventerà sostanzialmente il punto più alto della sua carriera fin’ora. Ecco l’estratto: “ È la cosa più grande che abbia mai fatto nella mia carriera. e nella mia vita. Per tutta la mia carriera, la gente mi ha sempre visto come un futuro Campione del Mondo, ed è una cosa davvero bella da sentire, no? Ma ora che l’opportunità è reale, che ce l’ho proprio davanti, e che sta per succedere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
