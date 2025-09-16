Il successo di KPop Demon Hunters sta attirando l’attenzione non solo come film, ma anche come potenziale punto di partenza per collaborazioni con grandi titoli videoludici. La crescente popolarità della produzione Netflix, che ha raggiunto il record di film più visto sulla piattaforma e ha scalato le classifiche musicali con numerosi brani, rende plausibile un’espansione del franchise in altri media. possibilità di un crossover tra KPop Demon Hunters e Fortnite. Le voci ufficiali e le anticipazioni. Secondo fonti affidabili nel settore, come HYPEX, noto leak riguardante Fortnite, è in programma un cross-over tra KPop Demon Hunters e il battle royale di Epic Games. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Kpop e demon hunters: il videogioco in arrivo dopo la collaborazione con fortnite