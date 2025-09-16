Kovac avvisa la Juve: le dichiarazioni dell’allenatore del Borussia Dortmund in vista del match di Champions League. Alla vigilia dell’attesissimo scontro di Champions League tra Juventus e Borussia Dortmund, il tecnico dei tedeschi, Niko Kovac, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. L’allenatore ha espresso un grande rispetto per l’avversario e si è detto convinto che la partita sarà una sfida molto equilibrata, tra due squadre di alta qualità e in un ottimo stato di forma. Ha sottolineato che il vantaggio di giocare in casa per i bianconeri è solo sulla carta, e che il match sarà deciso solo sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kovac avvisa la Juve: «Siamo una squadra con molta qualità, rispettiamo i bianconeri e penso che sarà una sfida equilibrata. Sulla formazione…»