Le parole di Davy Klaassen, centrocampista dell’Ajax, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Tutti i dettagli. Alla vigilia della partita di Champions League tra Ajax e Inter, l’ex centrocampista dei nerazzurri Davy Klaassen ha avuto modo di riflettere sulla sfida in programma per la prima giornata della League Phase. Il calciatore olandese, ora di ritorno all’Ajax, ha condiviso le sue impressioni sulla situazione attuale dei Lancieri e sulla forza dell’Inter, la squadra con cui ha vissuto un anno molto positivo, sottolineando le differenze e le similitudini rispetto alla passata stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Klaassen: «Inter squadra forte, ecco il loro segreto. A Milano un anno fantastico, sono felice di rivederli»

