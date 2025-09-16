Klaassen in vista di Ajax Inter | Un anno indimenticabile a Milano sarà speciale ritrovare i miei ex compagni

Klaassen, ex giocatore nerazzurro: «Un’emozione giocare contro l’Inter, se segno esulterò con rispetto». La sfida tra Ajax e Inter della prima giornata di Champions League 20252026 si preannuncia speciale anche per Davy Klaassen, centrocampista olandese che ha giocato con i nerazzurri nella stagione 20232024. Klaassen ha contribuito in maniera significativa al trionfo della Supercoppa Italiana e, soprattutto, alla conquista dello scudetto con la seconda stella. Alla vigilia della partita, l’olandese ha parlato delle sue emozioni in vista del ritorno contro la sua ex squadra. «Sono felice di ritrovare i miei ex compagni, sarà bello e speciale», ha dichiarato Klaassen. 🔗 Leggi su Internews24.com

