kirk veglie preghiera in tutti gli usa trump ai funerali

L’omicidio di Charlie Kirk. Veglie di preghiera, in molte città degli Stati Uniti, per ricordare il giovane conservatore ucciso. Intanto vanno avanti le indagini Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

