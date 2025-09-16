Kirk come mio papà Saviano e Odifreddi? Parole aberranti

"Ho letto cose deliranti sull'omicidio Kirk". Luca Tarantelli sa cos'è la lotta politica armata. Aveva 13 anni quando suo padre Ezio, professore di Economia, riformista, fu ucciso dalle Brigate rosse. Sono passati 40 anni ma l'eco di quegli anni non si è mai del tutto spenta. Tarantelli, cosa pensa delle reazioni italiane all'uccisione dell'attivista Charlie Kirk? "Ho letto cose molte diverse. Considero aberrante ciò che ha detto Odifreddi, sostenere cioè che l'omicidio di Martin Luther King era un'altra cosa. E l'argomento per cui in fondo, se l'è cercata mi sconvolge. Kirk era una persona che aveva idee molto forti, ma anche coraggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

