Katia Ricciarelli poteva stare zitta certe cose non vanno neanche pensate | famosa conduttrice asfalta l’ex di Baudo
Le recenti dichiarazioni di Katia Ricciarelli hanno sollevato un polverone mediatico che non accenna a placarsi. L’ex moglie di Pippo Baudo, ospite a Verissimo, ha puntato il dito contro Dina Minna, storica collaboratrice del conduttore, accusandola di non averla informata né sullo stato di salute dell’ex marito né sulla sua morte. Parole dure che hanno generato reazioni immediate e, in alcuni casi, molto critiche. A tornare sull’argomento è stato il programma Vita in Diretta, dove Alberto Matano ha aperto un confronto sulla questione, ospitando in studio Anna Pettinelli, che ha preso una posizione netta e inequivocabile. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: katia - ricciarelli
Perché katia ricciarelli e pippo baudo si sono lasciati: tutti i dettagli dalla vicina
A Vignola torna Etra Festival con Gianmarco Tognazzi, Katia Ricciarelli ed Ettore Bassi
‘Lirica al Teatro Romano’, domani l’apertura con Katia Ricciarelli: ingresso gratuito
Katia Ricciarelli: «Mai perso i soldi di Pippo Baudo con il gioco d'azzardo, mi divertivo con le macchinette ma lui un grande amore» - facebook.com Vai su Facebook
Katia Ricciarelli: “Pippo Baudo isolato dalla sua segretaria, anche il figlio si era sfogato con me” - X Vai su X
Katia Ricciarelli: Il mio elogio alla serenità -; Baudo: «Ho smesso d’innamorami, ma non di fare televisione»; Poteva stare zitta: Anna Pettinelli durissima contro Katia Ricciarelli.
“Poteva stare zitta”: Anna Pettinelli durissima contro Katia Ricciarelli - Anna Pettinelli commenta le parole di Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: "Certe cose non vanno nemmeno pensate". Lo riporta donnaglamour.it
Anna Pettinelli dura contro Katia Ricciarelli: “Non doveva parlare di Pippo Baudo”/ “Era lui a non volerla” - Anna Pettinelli demolisce Katia Ricciarelli: cosa pensa della sua intervista a Verissimo ... Da ilsussidiario.net