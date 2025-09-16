Katia Ricciarelli poteva stare zitta certe cose non vanno neanche pensate | famosa conduttrice asfalta l’ex di Baudo

Le recenti dichiarazioni di Katia Ricciarelli hanno sollevato un polverone mediatico che non accenna a placarsi. L’ex moglie di Pippo Baudo, ospite a Verissimo, ha puntato il dito contro Dina Minna, storica collaboratrice del conduttore, accusandola di non averla informata né sullo stato di salute dell’ex marito né sulla sua morte. Parole dure che hanno generato reazioni immediate e, in alcuni casi, molto critiche. A tornare sull’argomento è stato il programma Vita in Diretta, dove Alberto Matano ha aperto un confronto sulla questione, ospitando in studio Anna Pettinelli, che ha preso una posizione netta e inequivocabile. 🔗 Leggi su Donnapop.it

katia ricciarelli poteva stare“Poteva stare zitta”: Anna Pettinelli durissima contro Katia Ricciarelli - Anna Pettinelli commenta le parole di Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: "Certe cose non vanno nemmeno pensate". Lo riporta donnaglamour.it

katia ricciarelli poteva stareAnna Pettinelli dura contro Katia Ricciarelli: “Non doveva parlare di Pippo Baudo”/ “Era lui a non volerla” - Anna Pettinelli demolisce Katia Ricciarelli: cosa pensa della sua intervista a Verissimo ... Da ilsussidiario.net

