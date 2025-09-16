Le recenti dichiarazioni di Katia Ricciarelli hanno sollevato un polverone mediatico che non accenna a placarsi. L’ex moglie di Pippo Baudo, ospite a Verissimo, ha puntato il dito contro Dina Minna, storica collaboratrice del conduttore, accusandola di non averla informata né sullo stato di salute dell’ex marito né sulla sua morte. Parole dure che hanno generato reazioni immediate e, in alcuni casi, molto critiche. A tornare sull’argomento è stato il programma Vita in Diretta, dove Alberto Matano ha aperto un confronto sulla questione, ospitando in studio Anna Pettinelli, che ha preso una posizione netta e inequivocabile. 🔗 Leggi su Donnapop.it

«Katia Ricciarelli poteva stare zitta, certe cose non vanno neanche pensate»: famosa conduttrice asfalta l'ex di Baudo