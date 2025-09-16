Katia Ricciarelli fuori da Domenica In dopo lo scandalo: ecco cosa è successo davvero con la segretaria di Pippo Baudo Cosa succede quando un tributo si trasforma in un caso mediatico? Mara Venier aveva promesso un omaggio speciale a Pippo Baudo, accanto alla “sorella” Katia Ricciarelli. Ma qualcosa è andato storto. E non poco. L’ospitata della celebre soprano è saltata all’ultimo minuto. Motivo? Un’intervista infuocata a Verissimo, in cui la Ricciarelli ha scatenato un vero terremoto mediatico. Ha accusato la storica segretaria di Baudo, Dina Minna, di averlo isolato negli ultimi anni di vita. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Katia Ricciarelli esclusa da Domenica In: salta l’ospitata da Mara Venier