Katia Ricciarelli esclusa da Domenica In dopo l' intervista a Verissimo

L'intervista di Katia Ricciarelli a Verissimo proprio non è piaciuta, non solo ai telespettatori e ai molti che l'hanno poi ascoltata sui social, ma neanche alla Rai. Secondo un'indiscrezione del giornalista Giuseppe Candela, dopo l'intervista tanto discussa sarebbe saltata “la partecipazione. 🔗 Leggi su Today.it