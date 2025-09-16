Katia Ricciarelli esclusa da Domenica In dopo l' intervista a Verissimo

L'intervista di Katia Ricciarelli a Verissimo proprio non è piaciuta, non solo ai telespettatori e ai molti che l'hanno poi ascoltata sui social, ma neanche alla Rai. Secondo un'indiscrezione del giornalista Giuseppe Candela, dopo l'intervista tanto discussa sarebbe saltata “la partecipazione. 🔗 Leggi su Today.it

Katia Ricciarelli esclusa da Domenica In dopo l'intervista a Verissimo; Pippo Baudo, la segretaria Dina Minna diffida Katia Ricciarelli: «Non facevo che seguire le indicazioni di Pippo, che non voleva sapere di avere contatti con lei; Eredità Baudo: Dina Minna che riceve un terzo del patrimonio, diffida Katia Ricciarelli per le sue dichiarazioni.

katia ricciarelli esclusa domenicaKatia Ricciarelli, cancellata l’intervista alla prima puntata di Domenica In - Contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi, Katia Ricciarelli non sarà più ospite di Mara Venier a Domenica In per omaggiare Pippo Baudo ... Da dilei.it

katia ricciarelli esclusa domenicaDomenica In, Katia Ricciarelli lasciata a casa: niente ospitata, il motivo - Dagospia fa sapere che l'ospitata di Katia Ricciarelli dall'amica Mara Venier a Domenica In è saltata: il motivo ... msn.com scrive

