Katia Ricciarelli cancellata l’intervista alla prima puntata di Domenica In

Salta l’intervista di Katia Ricciarelli alla prima puntata della nuova stagione di Domenica In. Nelle scorse settimane la padrona di casa Mara Venier aveva parlato della volontà di inaugurare l’edizione in ricordo di Pippo Baudo, che in passato ha anche condotto la trasmissione. Un omaggio al quale non prenderà però parte la sua famosa ex moglie. Domenica In omaggia Pippo Baudo, perché Katia Ricciarelli non ci sarà. Stando a quanto anticipato dal sempre ben informato Giuseppe Candela su Dagospia, dopo la chiacchierata intervista di Katia Ricciarelli a Verissimo sarebbe saltata la sua partecipazione a Domenica In. 🔗 Leggi su Dilei.it

