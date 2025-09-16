Katia Ricciarelli cancellata l’intervista alla prima puntata di Domenica In
Salta l’intervista di Katia Ricciarelli alla prima puntata della nuova stagione di Domenica In. Nelle scorse settimane la padrona di casa Mara Venier aveva parlato della volontà di inaugurare l’edizione in ricordo di Pippo Baudo, che in passato ha anche condotto la trasmissione. Un omaggio al quale non prenderà però parte la sua famosa ex moglie. Domenica In omaggia Pippo Baudo, perché Katia Ricciarelli non ci sarà. Stando a quanto anticipato dal sempre ben informato Giuseppe Candela su Dagospia, dopo la chiacchierata intervista di Katia Ricciarelli a Verissimo sarebbe saltata la sua partecipazione a Domenica In. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: katia - ricciarelli
Perché katia ricciarelli e pippo baudo si sono lasciati: tutti i dettagli dalla vicina
A Vignola torna Etra Festival con Gianmarco Tognazzi, Katia Ricciarelli ed Ettore Bassi
‘Lirica al Teatro Romano’, domani l’apertura con Katia Ricciarelli: ingresso gratuito
DOPO L'INTERVISTA DISCUSSA DI KATIA RICCIARELLI A #VERISSIMO, SALTA LA PARTECIPAZIONE DELLA CANTANTE A #DOMENICAIN. PROPRIO VENIER E RICCIARELLI DOPO LA SCOMPARSA DI BAUDO AVEVANO ANNUNCIATO A "REPUBBLI - X Vai su X
“Io non sapevo niente”. Katia Ricciarelli gelata: bomba dopo il clamoroso caso ‘eredità Pippo Baudo’ . . . . . . . Leggi qui: https://8386.fastnews24hrs.com/lananh8386/io-non-sapevo-niente-katia-ricciarelli-gelata-bomba-dopo-il-clamoroso-caso-eredita-pippo-ba - facebook.com Vai su Facebook
Katia Ricciarelli, cancellata l’intervista alla prima puntata di Domenica In - Contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi, Katia Ricciarelli non sarà più ospite di Mara Venier a Domenica In per omaggiare Pippo Baudo ... Da dilei.it
"È stato isolato...". La rivelazione di Katia Ricciarelli sulla morte di Pippo Baudo - A “Verissimo” il toccante racconto della soprano, ex moglie del rpesentatore: dolore, silenzi e un rimpianto mai superato ... Lo riporta msn.com