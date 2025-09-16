Katia Ricciarelli annullata l’ospitata a Domenica In

16 set 2025

Katia Ricciarelli sarebbe dovuta essere ospite da Domenica In il prossimo 21 settembre per ricordare Pippo Baudo, ma la sua ospitata è stata annullata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

