Katia Ricciarelli annullata l’ospitata a Domenica In
Katia Ricciarelli sarebbe dovuta essere ospite da Domenica In il prossimo 21 settembre per ricordare Pippo Baudo, ma la sua ospitata è stata annullata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: katia - ricciarelli
Perché katia ricciarelli e pippo baudo si sono lasciati: tutti i dettagli dalla vicina
A Vignola torna Etra Festival con Gianmarco Tognazzi, Katia Ricciarelli ed Ettore Bassi
‘Lirica al Teatro Romano’, domani l’apertura con Katia Ricciarelli: ingresso gratuito
DOPO L'INTERVISTA DISCUSSA DI KATIA RICCIARELLI A #VERISSIMO, SALTA LA PARTECIPAZIONE DELLA CANTANTE A #DOMENICAIN. PROPRIO VENIER E RICCIARELLI DOPO LA SCOMPARSA DI BAUDO AVEVANO ANNUNCIATO A "REPUBBLI - X Vai su X
Katia Ricciarelli: «Mai perso i soldi di Pippo Baudo con il gioco d'azzardo, mi divertivo con le macchinette ma lui un grande amore» - facebook.com Vai su Facebook
Perché Katia Ricciarelli non parteciperà al funerale di Baudo? - Tra qualche ora vi sarà il funerale dell’ultimo re della televisione italiana, amato dal pubblico italiano che l’ha seguito in ogni ... Come scrive alfemminile.com
Perché Katia Ricciarelli non parteciperà ai funerali di Pippo Baudo in Sicilia: “Sono caduta, non sto bene” - I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì 20 agosto a Militello Val di Catania. Da fanpage.it