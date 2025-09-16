Katia Buchicchio è Miss Italia 2025 | la 18enne lucana incoronata regina della bellezza alla 86ª edizione
Chi è Miss Italia 2025, da Anzi a Miss Italia. È Katia Buchicchio, Miss Basilicata 2025, la nuova regina della bellezza italiana. La 18enne originaria di Anzi, in provincia di Potenza, ha conquistato la giuria e il pubblico, ereditando lo scettro da Ofelia Passamonti, Miss Italia 2024. Alta 1,75, diplomata al liceo scientifico e oggi studentessa di Odontoiatria, Katia ha colpito non solo per la sua eleganza e il portamento, ma anche per la sua storia personale: ama infatti l’arte del ricamo e del cucito, una passione che racconta le sue radici e un talento che la distingue nel panorama delle concorrenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Gianluigi Laguardia. . Miss Basilicata Katia Buchicchio, 18 anni, di Anzi (PZ). Alta 1,75. Diplomata al liceo scientifico, è una studentessa di Odontoiatria e la sua passione è l’arte del ricamo e del cucito. - facebook.com Vai su Facebook
Miss Italia 2025 è la molisana Katia Buchicchio, la marchigiana Asia Campanelli sale sul podio - Come l'anno scorso è stata scelta Porto San Giorgio come sede dello storico concorso: stasera ... Scrive msn.com
Miss Italia, Katia Buchicchio è Miss Basilicata 2025 - La finalissima regionale si è tenuta domenica 31 agosto a Melfi, madrina Matilde Brandi MELFI (PZ) - Come scrive ivl24.it