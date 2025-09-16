Katia Buchicchio è Miss Italia 2025 | la 18enne lucana incoronata regina della bellezza alla 86ª edizione

Chi è Miss Italia 2025, da Anzi a Miss Italia. È Katia Buchicchio, Miss Basilicata 2025, la nuova regina della bellezza italiana. La 18enne originaria di Anzi, in provincia di Potenza, ha conquistato la giuria e il pubblico, ereditando lo scettro da Ofelia Passamonti, Miss Italia 2024. Alta 1,75, diplomata al liceo scientifico e oggi studentessa di Odontoiatria, Katia ha colpito non solo per la sua eleganza e il portamento, ma anche per la sua storia personale: ama infatti l’arte del ricamo e del cucito, una passione che racconta le sue radici e un talento che la distingue nel panorama delle concorrenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Miss Italia 2025 &#232; la molisana Katia Buchicchio, la marchigiana Asia Campanelli sale sul podio - Come l'anno scorso è stata scelta Porto San Giorgio come sede dello storico concorso: stasera ... Scrive msn.com

Miss Italia, Katia Buchicchio &#232; Miss Basilicata 2025 - La finalissima regionale si è tenuta domenica 31 agosto a Melfi, madrina Matilde Brandi MELFI (PZ) - Come scrive ivl24.it

