Katia Buchicchio è Miss Italia 2025 | la 18enne lucana incoronata regina della bellezza alla 86ª edizione

Chi è Miss Italia 2025, da Anzi a Miss Italia. È Katia Buchicchio, Miss Basilicata 2025, la nuova regina della bellezza italiana. La 18enne originaria di Anzi, in provincia di Potenza, ha conquistato la giuria e il pubblico, ereditando lo scettro da Ofelia Passamonti, Miss Italia 2024. Alta 1,75, diplomata al liceo scientifico e oggi studentessa di Odontoiatria, Katia ha colpito non solo per la sua eleganza e il portamento, ma anche per la sua storia personale: ama infatti l’arte del ricamo e del cucito, una passione che racconta le sue radici e un talento che la distingue nel panorama delle concorrenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

