Katia Buchicchio è la regina delle prime volte a Miss Italia | ‘Una Miss con l’apparecchio ai denti’
Vittoria storica per la Basilicata. La 18enne Katia Buchicchio, originaria di Anzi in provincia di Potenza, ha scritto la storia: è lei la nuova regina di Miss Italia 2025, la prima della Basilicata a conquistare la corona. L’elezione, avvenuta al PalaSavelli di Porto San Giorgio nelle Marche, è stata accolta da un entusiasmo particolare, non solo per la giovane vincitrice ma anche per la sua terra, che mai prima d’ora aveva potuto vantare questo prestigio. L’entusiasmo di Patrizia Mirigliani. La patron del concorso, Patrizia Mirigliani, ha espresso tutta la sua soddisfazione: «È una bellissima vittoria della Basilicata, una regione che non aveva mai vinto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: katia - buchicchio
Katia Buchicchio è Miss Italia 2025: la 18enne lucana incoronata regina della bellezza alla 86ª edizione
Miss Italia 2025: chi è Katia Buchicchio, età, origine e il podio
Miss Italia 2025 è lucana: Katia Buchicchio Di Anzi, 18 anni
La #Basilicata per la prima volta regina di bellezza con la 18enne Katia Buchicchio che conquista la corona di @MissItalia__ 2025. Oltre a studiare Odontoiatria, coltiva la passione per il ricamo e il cucito. Le sue dichiarazioni. - X Vai su X
Katia Buchicchio è #MissItalia 2025 @katiabuchicchio_ ELITA FILM #MissItalia - facebook.com Vai su Facebook
Katia Buchicchio è Miss Italia 2025 | la 18enne lucana incoronata regina della bellezza alla 86ª edizione; Chi è Katia Buchicchio Miss Italia 2025; Katia Buchicchio quanto è alta Miss Italia 2025.
Miss Italia 2025, la 18enne Katia Buchicchio incoronata regina - È stata incoronata ieri sera nelle Marche, sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio (Fermo), dalla patron d ... zoom24.it scrive
Katia Buchicchio è Miss Italia 2025, la Basilicata festeggia la sua prima regina di bellezza - La 18enne di Anzi, studentessa di Odontoiatria, è stata incoronata al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Da msn.com