Vittoria storica per la Basilicata. La 18enne Katia Buchicchio, originaria di Anzi in provincia di Potenza, ha scritto la storia: è lei la nuova regina di Miss Italia 2025, la prima della Basilicata a conquistare la corona. L’elezione, avvenuta al PalaSavelli di Porto San Giorgio nelle Marche, è stata accolta da un entusiasmo particolare, non solo per la giovane vincitrice ma anche per la sua terra, che mai prima d’ora aveva potuto vantare questo prestigio. L’entusiasmo di Patrizia Mirigliani. La patron del concorso, Patrizia Mirigliani, ha espresso tutta la sua soddisfazione: «È una bellissima vittoria della Basilicata, una regione che non aveva mai vinto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Katia Buchicchio è la regina delle prime volte a Miss Italia: ‘Una Miss con l’apparecchio ai denti’