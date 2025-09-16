Katia Buchicchio è la regina delle prime volte a Miss Italia | ‘Una Miss con l’apparecchio ai denti’

Notizieaudaci.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria storica per la Basilicata. La 18enne Katia Buchicchio, originaria di Anzi in provincia di Potenza, ha scritto la storia: è lei la nuova regina di Miss Italia 2025, la prima della Basilicata a conquistare la corona. L’elezione, avvenuta al PalaSavelli di Porto San Giorgio nelle Marche, è stata accolta da un entusiasmo particolare, non solo per la giovane vincitrice ma anche per la sua terra, che mai prima d’ora aveva potuto vantare questo prestigio. L’entusiasmo di Patrizia Mirigliani. La patron del concorso, Patrizia Mirigliani, ha espresso tutta la sua soddisfazione: «È una bellissima vittoria della Basilicata, una regione che non aveva mai vinto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

katia buchicchio 232 la regina delle prime volte a miss italia 8216una miss con l8217apparecchio ai denti8217

© Notizieaudaci.it - Katia Buchicchio è la regina delle prime volte a Miss Italia: ‘Una Miss con l’apparecchio ai denti’

In questa notizia si parla di: katia - buchicchio

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025: la 18enne lucana incoronata regina della bellezza alla 86ª edizione

Miss Italia 2025: chi è Katia Buchicchio, età, origine e il podio

Miss Italia 2025 è lucana: Katia Buchicchio Di Anzi, 18 anni

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025 | la 18enne lucana incoronata regina della bellezza alla 86ª edizione; Chi è Katia Buchicchio Miss Italia 2025; Katia Buchicchio quanto è alta Miss Italia 2025.

Miss Italia 2025, la 18enne Katia Buchicchio incoronata regina - È stata incoronata ieri sera nelle Marche, sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio (Fermo), dalla patron d ... zoom24.it scrive

katia buchicchio 232 reginaKatia Buchicchio &#232; Miss Italia 2025, la Basilicata festeggia la sua prima regina di bellezza - La 18enne di Anzi, studentessa di Odontoiatria, è stata incoronata al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Katia Buchicchio 232 Regina