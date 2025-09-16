Kate Middleton al funerale della duchessa di Kent e quel soprabito che la lega alla famiglia reale

Per l'ultimo saluto a Sua Altezza Reale la principessa di Galles ha scelto un outfit dal grande valore sentimentale, sfoggiato già per le esequie del principe Filippo di Edimburgo e per onorare la regina Elisabetta. Presenti molti membri della Royal Family, tutti rigorosamente vestiti di nero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton al funerale della duchessa di Kent e quel soprabito che la lega alla famiglia reale

In questa notizia si parla di: kate - middleton

