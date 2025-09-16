Kate Middleton al funerale della duchessa di Kent e quel soprabito che la lega alla famiglia reale

Per l'ultimo saluto a Sua Altezza Reale la principessa di Galles ha scelto un outfit dal grande valore sentimentale, sfoggiato già per le esequie del principe Filippo di Edimburgo e per onorare la regina Elisabetta. Presenti molti membri della Royal Family, tutti rigorosamente vestiti di nero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Kate Middleton al funerale della duchessa di Kent e quel soprabito che la lega alla famiglia reale; La Royal Family a lutto: oggi a Westminster i funerali (cattolici) della duchessa di Kent; Re Carlo III sempre più rivoluzionario, rompe 400 anni di tradizione (per la duchessa di Kent).

kate middleton funerale duchessaKate Middleton al funerale della duchessa di Kent e quel soprabito che la lega alla famiglia reale - Per l'ultimo saluto a Sua Altezza Reale la principessa di Galles ha scelto un outfit dal grande valore sentimentale, sfoggiato già per le esequie del principe Filippo di Edimburgo e per onorare la reg ... Segnala vanityfair.it

La Royal Family a lutto: oggi a Westminster i funerali (cattolici) della duchessa di Kent - Re Carlo sarà presente al funerale della cugina, il primo condotto con un rito cattolico nella storia della monarchia britannica moderna ... Secondo iodonna.it

