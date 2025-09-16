Kate Middleton affitta il giardino per un grande evento | scoppia la rabbia tra i vicini

Kate Middleton e William hanno scatenato le proteste dei loro vicini di casa a Londra. La Principessa e il Principe di Galles hanno osato affittare il retro del loro giardino privato per un grande evento. La mossa ha seriamente preoccupato gli abitanti della prestigiosa via in cui si trova Kensington Palace. Kate Middleton, perché affitta il giardino privato. Kate Middleton e William non pernottano quasi mai nel loro appartamento londinese, all’interno di Kensington Palace. Amando la tranquillità della campagna, hanno scelto come residenza principale Windsor. Ora abitano nell’Adelaide Cottage ma entro l’anno traslocheranno a Forest Lodge. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton affitta il giardino per un grande evento: scoppia la rabbia tra i vicini

