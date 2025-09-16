kate middleton a lutto bacia re carlo commosso al funerale della duchessa del kent

Kate Middleton e William si sono uniti al dolore di Re Carlo per la morte della Duchessa del Kent, partecipando ai suoi funerali. Mentre Camilla era assente alla cerimonia. Kate Middleton e William al funerale cattolico della Duchessa del Kent. Kate Middleton e William sono arrivati alle 13.45, ora di Londra, nella Cattedrale di Westminster per partecipare al funerale di Katharine, Duchessa del Kent, scomparsa il 4 settembre all’età di 92 anni, lasciando il marito, due figli e 10 nipoti. La Principessa e il Principe del Galles si sono uniti a Re Carlo, in questo momento così triste per lui. Infatti, Katharine era la moglie di Edward, Duca del Kent, cugino di secondo grado di Sua Maestà, e figura centrale nella Corte britannica, legatissimo a Elisabetta II. 🔗 Leggi su Dilei.it

