Karla Sofía Gascón la chiamata di Carlo Verdone dopo le polemiche | sarà protagonista del suo nuovo film

Il regista romano torna a dirigere un film (che arriverà direttamente in streaming su Paramount+) dopo gli anni passati a sviluppare la serie Vita da Carlo Karla Sofía Gascón, star di Emilia Pérez nominata all'Oscar e finita al centro delle polemiche all'inizio di quest'anno per alcuni vecchi tweet offensivi, si trova a Roma per girare la commedia italiana School of Seduction. Il film, diretto e interpretato dal comico e regista Carlo Verdone, uscirà in esclusiva su Paramount+ il prossimo anno. Verdone sarà impegnato anche come attore al fianco di Gascón e di Vittoria Puccini (Madrigal) e Lino Guanciale (Il conte di Montecristo) in una commedia brillante che racconta le vicende di un "love coach" alle prese con le complessità delle relazioni sentimentali nell'era digitale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

