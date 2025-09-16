Carate Brianza (Monza), 16 settembre 2025 - Va alla sbarra Giuseppe Bernardini, il 45enne incensurato titolare di una pizzeria da asporto a Carate Brianza che ha abbandonato nel bosco il corpo senza vita di Karine Cogliat i. Karine legata, trascinata e abbandonata nei boschi a 26 anni: la morte della giovane madre di due figli Il pm della Procura di Monza Flaminio Forieri ha chiesto il giudizio immediato dell'uomo, che si trova agli arresti domiciliari, con le accuse di spaccio di droga, morte in conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere della 26enne italo-brasiliana residente a Biassono che era stata trovata morta lo scorso febbraio in una zona impervia alla periferia di Carate Brianza, rannicchiata dentro una felpa le cui maniche erano state legate per trasportarla come un sacchetto da abbandonare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Karine Cogliati abbandonata morta nel bosco di Carate Brianza: a processo il pizzaiolo Giuseppe Bernardini