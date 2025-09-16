Kalsa in festa per Santa Rosalia
PALERMO – Il quartiere della Kalsa di Palermo in festa per la "Santuzza". Nel mese dedicato a Santa Rosalia il programma entra nel vivo con una serie di iniziative e momenti di preghiera organizzati dalla venerabile confraternita di Santa Rosalia dei Sacchi e del Pellegrino e da don Giuseppe Di.
Kalsa in festa per Santa Rosalia; Palermo si prepara al Festino di Santa Rosalia: sgomberati i senza fissa dimora da piazza Kalsa; Turista svizzera aggredita a Palermo e «salvata da Santa Rosalia».
Santa Rosalia, protettrice e simbolo di fede: la sua storia tra devozione e miracoli. Festa anche in Cilento - Il 4 settembre si commemora la sua morte: «Dei morbi contagiosi / Iddio ti fe' regina / Perciò di tal rovina / Salvaci per pietà».
Festa di Santa Rosalia 2025, oggi 4 settembre 2025/ Processione e Santa Messa: tutti gli eventi di Palermo - Oggi, 4 settembre 2025, si terrà la tradizionale Festa di Santa Rosalia: dalla processione alla Santa Messa, scopriamo tutti gli eventi di Palermo