Juventus Women in vendita le maglie delle calciatrici! Nelle store è possibile la personalizzazione con i nomi di tutte le bianconere | i dettagli di una scelta che avvicina sempre di più i tifosi al calcio femminile

Juventus Women, in vendita le maglie delle calciatrici: tutti i dettagli su quest’importante novità per le bianconere. Un passo importante per il calcio femminile e per la società bianconera. Le maglie della Juventus Women sono disponibili per l’acquisto sullo store ufficiale online del club, una novità che segna un momento significativo per l’uguaglianza e la visibilità della squadra femminile. La decisione di dedicare uno spazio permanente alle campionesse d’Italia è un segnale forte e chiaro, che dimostra la volontà della Juventus di valorizzare e celebrare i successi del suo team in rosa, offrendo ai tifosi la possibilità di mostrare il proprio sostegno in modo concreto e tangibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, in vendita le maglie delle calciatrici! Nelle store è possibile la personalizzazione con i nomi di tutte le bianconere: i dettagli di una scelta che avvicina sempre di più i tifosi al calcio femminile

In questa notizia si parla di: juventus - women

Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza

Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione

Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani

AIAC Torino - Appuntamento esclusivo con la Juventus Women Questa sera alle ore 21.00, l'Air Palace Hotel di Leini ospiterà l’incontri tra i tesserati AIAC Torino e la Juventus Women, fresca vincitrice dello scudetto. Sarà un'opportunità unica per incontrare le - facebook.com Vai su Facebook

#Lehmann trascina il #Como ? L’ex #JuventusWomen decisiva contro l’Inter - X Vai su X

Chi è Sofia Cantore, diventata a 25 anni la calciatrice più pagata nel calcio femminile italiano; -Juventus: in vendita i biglietti per la 18ª giornata di Serie A Femminile 2024/25; Save the Children sulle maglie della Juventus.

Terza maglia della Juventus 2025/26: eleganza vinicola e stile da campioni - Il nuovo Third Kit Juventus 2025/26 celebra i vigneti piemontesi con un design raffinato in nero, bordeaux e verde scuro ... Scrive calciomagazine.net

Peyraud-Magnin e Cantore fanno 100 con Juve Women: le loro maglie allo Juventus Museum - Come si legge sul sito ufficiale della Juventus, da ieri, giovedì 7 novembre 2024, "nella splendida collezione dello Juventus Museum, ci sono due maglie in più a rappresentare, ricordare e raccontare ... Come scrive tuttomercatoweb.com