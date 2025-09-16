Il serbo torna a parlare delle voci di mercato di cui è stato protagonista in estate Protagonista indiscusso in questo inizio di stagione: Dusan Vlahovic è già andato a segno quattro volte tra Champions e campionato in altrettante partite e la sua doppietta è stata fondamentale per permettere alla Juventus di raggiungere il Borussia Dortmund e conquistare un prezioso pareggio. Juventus, Vlahovic torna sulla sua permanenza (LaPresse) – Calciomercato.it L’attaccante serbo ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della gara, soffermandosi sia sul suo momento di forma, sia su quelle che sono state le voci di mercato che lo hanno visto protagonista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juventus, Vlahovic non ci sta: "Dette tante cose non vere"