Juventus subito in 10 contro il Borussia | Tudor un matto

Esordio contro il Borussia Dortmund per la Juventus, davanti al proprio pubblico: scoppia subito la polemica La Juventus debutta in Champions League contro il Borussia Dortmund, in un match complesso ma anche stimolante. Igor Tudor ha fatto alcune scelte importanti in vista della sfida, sfruttando l’artiglieria pesante a disposizione. Igor Tudor (LaPresse) Calciomercato.it Infatti, il mister bianconero ha deciso di schierare sin dal primo minuto Openda, David e Yildiz contemporaneamente. Un terzetto di attaccanti che potrebbero pungere la difesa giallonera. E ha anche lasciato Gatti fuori dai titolari, preferendo la difesa a tre con Kelly, Bremer e Kalulu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

