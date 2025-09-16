Juventus | pressing selettivo per bloccare i gialloneri

Ilprimatonazionale.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pressing selettivo Igor Tudor, per l’esordio in Champions League del 16 settembre 2025 contro il Borussia Dortmund, punta su un pressing selettivo per interrompere il palleggio metodico dei tedeschi, che vantano una media di 55% di possesso in Bundesliga. Con il suo 3-4-1-2, Tudor incaricherà Manuel Locatelli e Khephren Thuram L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus pressing selettivo per bloccare i gialloneri

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: pressing selettivo per bloccare i gialloneri

In questa notizia si parla di: juventus - pressing

Wesley Juventus, bianconeri pronti ora ad alzare il pressing: testa a testa con quel club di Serie A per l’esterno. Ultimissime

Juventus, pressing su Jonathan David: nuovi contatti in vista

Sancho apre a una nuova avventura: Mourinho in pressing, ma la Juventus può contare su un fattore

Juventus: pressing selettivo per bloccare i gialloneri.

Juve, test con la Next Gen: Vlahovic alla prova Stadium continua a bloccare il mercato - 000 i biglietti venduti per la sfida in famiglia contro la Next Gen in programma alle ore 18. Riporta sportmediaset.mediaset.it

Juventus, pressing su Kolo Muani: Savona può finanziare l’affare - Per questo match, Tudor non avrà a disposizione Andrea Cambiaso, che è stato squalificato per due giornate. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Pressing Selettivo Bloccare