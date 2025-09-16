Juventus | pressing selettivo per bloccare i gialloneri
Pressing selettivo Igor Tudor, per l’esordio in Champions League del 16 settembre 2025 contro il Borussia Dortmund, punta su un pressing selettivo per interrompere il palleggio metodico dei tedeschi, che vantano una media di 55% di possesso in Bundesliga. Con il suo 3-4-1-2, Tudor incaricherà Manuel Locatelli e Khephren Thuram L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - pressing
Wesley Juventus, bianconeri pronti ora ad alzare il pressing: testa a testa con quel club di Serie A per l’esterno. Ultimissime
Juventus, pressing su Jonathan David: nuovi contatti in vista
Sancho apre a una nuova avventura: Mourinho in pressing, ma la Juventus può contare su un fattore
PRESSING - Trevisani: "Juventus da scudetto? Bella squadra, ma deve giocare meglio" https://ift.tt/VC5zlb3 - X Vai su X
Accordo fatto! ? Edon Zhegrova è pronto a vestire il bianconero ! Come riportato da @FabrizioRomano, intesa raggiunta con il giocatore Ora Juventus e Lille sono ai dettagli finali: operazione in dirittura d’arrivo! Nel frattempo, continua il pressing d - facebook.com Vai su Facebook
Juventus: pressing selettivo per bloccare i gialloneri.
Juve, test con la Next Gen: Vlahovic alla prova Stadium continua a bloccare il mercato - 000 i biglietti venduti per la sfida in famiglia contro la Next Gen in programma alle ore 18. Riporta sportmediaset.mediaset.it
Juventus, pressing su Kolo Muani: Savona può finanziare l’affare - Per questo match, Tudor non avrà a disposizione Andrea Cambiaso, che è stato squalificato per due giornate. Secondo tuttomercatoweb.com