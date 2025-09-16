Juventus | lista dei convocati annunciata

Ritorni importanti: Conceição e Zhegrova tra i convocati Igor Tudor ha annunciato la lista dei convocati per la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma oggi, 16 settembre 2025, alle 21:00 all’Allianz Stadium. Dopo il trionfo per 4-3 contro l’Inter, la Juventus ritrova Francisco Conceição ed Edon L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: lista dei convocati annunciata

