Juventus immortale due gol nel recupero e 4-4 col Dortmund | i risultati del martedì di Champions

Tempo per le coppe europee di riprendersi la scena, e in attesa della Roma in Europa League ecco terminare un martedì di Champions che inaugura la massima competizione europea, con tante squadre a caccia del PSG campione in carica. Solo un'italiana in campo in questa serata, una Juventus che ce la mette tutta per farsi del male ma che si dimostra immortale: doppio svantaggio allo scoccare del 90esimo, poi due gol nel recupero che fissano il punteggio sul 4-4 contro il Borussia Dortmund, in un match che sembrava già perso. Tanti errori che stavano costando il ko, ma il cuore bianconero è bastato per acciuffare un pareggio insperato.

