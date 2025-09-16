Juventus Borussia una sfida tra talenti | Adzic eroe del derby d’Italia Mane la sorpresa di Kovac | perché in Italia nessuno si è accorto di lui?

Juventus Borussia, una sfida tra talenti: Adzic eroe del derby d’Italia, Mane la sorpresa di Kovac. Le ultimissime sulla sfida Juventus–Borussia Dortmund è una sfida che esalta anche il valore della gioventù. Il riferimento a Vasilije Adzic non è casuale, soprattutto negli occhi dei tifosi bianconeri ancora euforici per il 4-3 all’Inter. Un bolide dalla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus Borussia, una sfida tra talenti: Adzic eroe del derby d’Italia, Mane la sorpresa di Kovac: perché in Italia nessuno si è accorto di lui?

In questa notizia si parla di: juventus - borussia

Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove

Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

#Juventus-#BorussiaDortmund, sono nove i precedenti: sei vittorie bianconere e una finale di #Champions persa - X Vai su X

Juventus, la probabile formazione contro il Borussia Dortmund. Chi tra David e Vlahovic in attacco? https://tinyurl.com/ycyrhzt6 - facebook.com Vai su Facebook

L’intuizione di Giuntoli e lo stage di Mancini: Adzic e Mane, Juve-Borussia del futuro; Juventus, brutte notizie in vista dell’esordio in Champions: Conceicao rischia il forfait!; La lectio magistralis di Baggio e il primo gol “alla” Del Piero: Juve-Borussia, c’è un altro 10….

L’intuizione di Giuntoli e lo stage di Mancini: Adzic e Mane, Juve-Borussia del futuro - Tudor si gode la stella del 2006, Kovac ha in mano un gioiello preso a 16 anni dalla Sampdoria: gioventù dorata ... Lo riporta tuttosport.com

Juventus, col Borussia Dortmund è anche una sfida tra talenti - Stasera la Juventus sarà chiamata a offrire un’importante prestazione nella sua prima gara di questa edizione di Champions League. Riporta msn.com